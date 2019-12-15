بوليفيا بصدد إصدار أمر اعتقال بحق رئيسها السابق

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وكالاتالأحد 2019/12/15 10:38 ص بتوقيت أبوظبي
الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جنين أنييس - رويترز
أعلنت الرئيسة الانتقالية لبوليفيا جنين أنييس أن السلطات على وشك أن تصدر مذكرة توقيف ضد الرئيس السابق إيفو موراليس اللاجئ في الأرجنتين، مستهدفة إياه بتهم التحريض والتمرد والإرهاب.
وقالت أنييس للصحفيين "بإمكانه العودة وقتما يشاء، لقد غادر البلاد لأنه كان يريد ذلك"، مضيفة "سيصدر أمر الاعتقال خلال الأيام القليلة المقبلة، لأننا جهزنا بالفعل الاتهامات".
وتابعت أن موراليس "لم يحترم شيئا يوما ولا حتى الدستور"، موضحة أنه نتيجة لذلك "يدرك أنه سيكون عليه تقديم إجابات إلى البلاد، لأنه يجب أن يحاسب أمام القضاء" إذا عاد إلى البلاد.
واضطر موراليس للاستقالة بعدما تخلى عنه الجيش والشرطة في الـ10 من نوفمبر/تشرين الثاني، بعد 3 أسابيع من مظاهرات احتجاج على انتخابات شابتها عمليات تزوير، كما تقول المعارضة ومنظمة الدول الأمريكية.
ومنحت الأرجنتين موراليس حق اللجوء الأسبوع الماضي، بعد أيام فقط من تولي الرئيس الجديد ألبرتو فرنانديز السلطة في بوينس أيرس.
وقضى موراليس الشهر السابق في المكسيك في أعقاب انتخابات جرت في بوليفيا في أكتوبر/تشرين الأول، وكانت محل نزاع كبير، معلنا فوزه بعد اتهام حكومته بالتلاعب في نتائج الانتخابات.
وغادر موراليس بوليفيا بعد تزايد الجدل حول نتائج الانتخابات، بعد أن ظل في السلطة نحو 14 عاما.
وكان البرلمان البوليفي صوت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني على قانون يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لا يمكن لموراليس المشاركة فيها، في موعد لم يحدد بعد.
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