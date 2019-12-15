صحيفة إماراتية: عام 2020 هو العام الذي نحشد فيه جهودنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

أبو ظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، منذ أن أسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، وإخوانه الآباء المؤسسون، دولة الإمارات في ظروف غاية في الدقة وأحداث عالمية صعبة، كان واضحاً للعالم أجمع أن معجزة في نشوء الأمم قد تحققت، وكان الرهان على العمل للحاضر والمستقبل بوصلة ثابتة، فلا مكان لاستنساخ تجارب الآخرين، ولن ننتظر الزمن لاكتساب عراقة بعدد السنين، بل بما تنتجه ملاحم العمل الوطني من إنجازات، فكان بناء الإنسان يعني بناءً للوطن، ولم يكن التقدم وترسيخ موقع الدولة اعترافاً عالمياً فقط بقدر ما هو تأثير إيجابي مباشر بحياة أبناء الوطن وكل من يقيم على أرضه المباركة، إذ باتت السعادة فيه عنواناً ثابتا بفعل ما تحقق في ظل دولة الاتحاد الشامخ.



وأشارت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" إلى أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، العام 2020 "عام الاستعداد للخمسين"، الذي لن يكون تحضيراً للاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة التي حجزت مكانها بين أعرق الأمم فقط، بقدر ما سيكون عاماً لتأكيد العزيمة على تعزيز التكاتف في سبيل مستقبل الإمارات وانعكاساً للإرادة التي تُعد الكثير لصالح الأجيال القادمة، فالمشاريع الوطنية العملاقة والخطط الاستراتيجية فيها استعداد للمستقبل الذي بدأ الاستعداد له عملياً منذ قيام الدولة قبل قرابة نصف قرن، فضلاً عن التمكين لاستشرافه ومعرفة تحدياته وتحويلها إلى فرص، ومن هنا يأتي تأكيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالقول: " في عام الاستعداد للخمسين نريد أن نعمل سوياً.. في كافة القطاعات.. كافة فئات المجتمع.. كافة المواطنين.. كافة المقيمين.. لأننا متحدون نستطيع تغيير المعادلات.. لأننا متحدون نستطيع رفع سقف التوقعات".

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وأكدت أن النموذج الحضاري التنموي الذي يميز مسيرة الإمارات، لم يكن صدفة ولا تقليداً للآخرين أو استيراد تجاربهم ومحاكاتها، بل كان خلاصة جهد المؤمنين بمكانة الإمارات وما يريدونه لها من خير وتطور وحضارة، عبر شراكة مجتمعية ومسيرة كان هدفها المطلق دائماً هو تقدم الدولة والإصرار على تعزيز ريادتها، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: "عام 2020 هو العام الذي نحشد فيه جهودنا، ونعبئ مواردنا، المادية والفكرية والإبداعية، ونستنفر قوتنا ومصادر تميزنا وتفردنا، ونعزز شراكتنا المجتمعية، حتى نضع أسس الانطلاق لمرحلة نوعية في مسيرة نهضتنا الشاملة، نكتب فيها فصلاً جديداً في كتاب ريادتنا الاقتصادية والمجتمعية والتنموية".

وتابعت كذلك العالمية لم تكن وليدة صدفة أو تقدماً في مرحلة ما، بل هدفاً وطموحاً وريادة وتحدياً عظيماً عكس صلابة الشخصية الإماراتية وشجاعتها في منافسة الكبار والتغلب عليهم حتى، وهو ما تبينه تجربتها التي باتت ملهمة حول العالم، وترسيخها للجانب الإنساني وأهمية القيم في بناء الإنسان وتسخير كل طاقاته وقدراته بما يكفل أن يكون مبدعاً ومبتكراً ويجيد التعامل مع متطلبات العصر عبر امتلاك مفاتيحه والإلمام بأعقد علومه ليس لليوم ولا الغد فقط.. بل لعشرات السنين القادمة، وهو ما أكده سموه بالقول: "دولة الإمارات مقبلة على مرحلة مهمة في تاريخها الحديث، وهي تستعد لبلوغ يوبيلها الذهبي، يملؤها الأمل والطموح، لوضع بصمتها الحضارية الخاصة في مسيرة التاريخ الإنساني".

وقالت الصحيفة في ختام افتتاحيتها إن 2020 عام وطني نجدد فيه الولاء للوطن والقيادة، ونحن شعب علمتنا القيادة دائماً أن الريادة وأعلى قمم المجد هو هدفنا وقدرنا الذي لن نحيد عنه، ومعركتنا كما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هي "معركة بناء" ونحن شعب لا يعرف إلا الانتصار في كل ميدان نوجد فيه، سننتصر دائماً بروح من قضوا حياتهم ونذروا سنين عمرهم يؤسسون لوطن رائد متفرد، بفعل من بنوا وبنهج من يحصنون المسيرة ولأجل أن نكون دائماً كما يريده الوطن سنعمل بإخلاص ومثابرة دون كلل أو ملل لتبقى يا وطن العزة حيث يجب.