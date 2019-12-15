اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا "نسجل للجنة المال و​الموازنة​، ولرئيسها، التعاطي الوطني المسؤول والمهنية في مناقشة وأقرار موازنة 2020، وكذلك مواكبة ​وزارة المالية​ للمتغيرات في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وحرص الطرفين على التخفيض الممكن للعجز، في ظل الشح المتزايد لواردات ​الدولة​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: نسجل للجنة المال والموازنة ولرئيسها التعاطي الوطني المسؤول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.