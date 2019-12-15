طرقات عيون السيمان- حدث بعلبك وعيناتا- الارز مقطوعة بسبب تراكم الثلوج

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن طرقات ​عيون السيمان​ - ​حدث بعلبك​ و​عيناتا​ - الارز مقطوعة بسبب تراكم ​الثلوج​. وذكرت ان طريق لاسا - العاقورة سالكة للمركبات المجهزة بسلاسل معدنية و الدفع الرباعي.

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