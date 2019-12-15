حالة الطرقات صباح اليوم الاحد في عدد من المناطق اللبنانية

افادت ​غرفة التحكم المروري​ بأن الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​البقاع​ هي: مفرق ​جديتا​ العالي ومفرق الاكرمية ​المصنع​. وذكرت ان الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال هي: ساحة النور، ساحة حلبا، ساحة العبدة، المحمرة والبيادر.

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