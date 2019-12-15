احراق مكتب للتيار الوطني الحر في "جديدة الجومة" في عكار

اقدم مجهولون فجر اليوم على حرق مكتب للتيار الوطني الحر في "جديدة الجومة" في عكار. وقد قام المجهولون بتكسير المكتب وحرقه ثم الفرار الى جهة مجهولة.
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان، حيث تم فتح تحقيق بالموضوع.
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