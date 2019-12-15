البحرية التركية تعترض سفينة ابحاث نفطية إسرائيلية شرق المتوسط

اعترضت البحرية التركية، قبل نحو أسبوعين، سفينة إسرائيلية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط وطردتها من منطقة بحرية تعتبر تابعة لجمهورية قبرص.
ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصادر رسمية، أن "سفن البحرية التركية طاردت سفينة أبحاث إسرائيلية أجرت اختبارات في المياه الاقتصادية القبرصية".
وقال مسؤولون إسرائيليون مطلعون للقناة إن الحادث "غير العادي" وقع قبل نحو أسبوعين مع سفينة الأبحاث الإسرائيلية "بات جاليم"، التابعة لمعهد دراسة البحار والبحيرات لوزارة الطاقة الإسرائيلية، موضحين أنها كانت في مهمة بالمنطقة، وعلى متنها عدد من الباحثين من جامعة بن غوريون مع عالم جيولوجي قبرصي، وعملوا بمشاريع مشتركة بموافقة من الحكومة القبرصية.
وأوضحت القناة أن "سفن البحرية التركية اقتربت من السفينة الإسرائيلية، وتواصل ضباط أتراك مع قبطانها عبر جهاز اللاسلكي، وطلبت البحرية التركية الكشف عن طابع مهمة السفينة الإسرائيلية وعن العمل الذي تقوم به".
وتابعت المصادر أن "الضباط الأتراك وبعد جدال، طالبوا سفينة الأبحاث الإسرائيلية بمغادرة المنطقة فورا وعدم الاستمرار بإجراء الأبحاث، ما أجبرها على التوقف عن نشاطها والإبحار إلى منطقة أخرى على الرغم من وجودها في المياه الاقتصادية القبرصية والتي لا تخضع لسيطرة تركيا".
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