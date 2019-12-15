الجيش الإسباني يبحث عن نساء ناطقات باللغة العربية للإنضمام للقوات الخاصة

أعلنت ​وزارة الدفاع الإسبانية​ عن فتحها المزيد من الوظائف وتحديدا ​للنساء​ الراغبات بالانضمام للقوات الخاصة، في إطار الجهود الدولية الرامية لمحاربة ​الإرهاب​.

واوضحت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس بأن ​الأمم المتحدة​ دعت إلى تجنيد المزيد من النساء للمساعدة في حل النزاعات في جميع أنحاء ​العالم​.

وقامت الوزيرة الإسبانية بزيارة لقايدة العمليات الخاصة في ​الجيش​ الإسباني، حيث انضمت بعض النساء إلى وحدات النخبة، وحضرت الوزيرة خلال الزيارة تمرينا عمليا للقضاء على مركز إرهابي مفترض، بهدف جمع معلومات استخباراتية.

وتعتبر النساء الناطقات ب​اللغة​ العربية من بين اللواتي يتم البحث عنهن للمشاركة في المهام التي تقودها الأمم المتحدة و​الناتو​ في مناطق النزاع.