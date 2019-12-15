شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتصالات النواب: مبادرة "مشروع بنك المعرفة" تدعم بناء مجتمع رقمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، علي التطور الهائل التي يشهده قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما في ظل إهتمام القيادة السياسية بدعم التطور التكنولوجي وبناء مجتمع معرفي، جنباً إلي جنب دعم الأبتكار والمبتكرين.

وقال بدوي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحد المبادرات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسسي، التي توليها اللجنة إهتماما بالغا تتمثل في "بنك المعرفة المصرى" لاسيما وأنه يعد أول وأكبر بوابة لمكتبة رقمية معرفية علي مستوي العالم.

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ولفت رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلي أهمية هذا المشروع لاسيما ولما له من انعكاسات هامة في بناء مجتمع رقمي يقوم علي ثلاثه عناصر رئيسية هي ( التعليم، التفكير، الأبتكار) بالإضافة إلي أنه يأتي اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف لتحويل مصر بحلول 2030 إلي مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم التكنولوجية والمعارف.

وأشار أحمد بدوي، إلي أن اللجنة ستعقد إجتماعأً للإستماع إلي كافة المسؤولين عن المشروع لتسليط الضوء علي الأنشطة التي تؤديها المكتبة الرقمية.