رئيس اتصالات النواب: مبادرة "مشروع بنك المعرفة" تدعم بناء مجتمع رقمي

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وقال بدوي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن أحد المبادرات الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسسي، التي توليها اللجنة إهتماما بالغا تتمثل في "بنك المعرفة المصرى" لاسيما وأنه يعد أول وأكبر بوابة لمكتبة رقمية معرفية علي مستوي العالم.
ولفت رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلي أهمية هذا المشروع لاسيما ولما له من انعكاسات هامة في بناء مجتمع رقمي يقوم علي ثلاثه عناصر رئيسية هي ( التعليم، التفكير، الأبتكار) بالإضافة إلي أنه يأتي اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي تهدف لتحويل مصر بحلول 2030 إلي مجتمع مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم التكنولوجية والمعارف.
وأشار أحمد بدوي، إلي أن اللجنة ستعقد إجتماعأً للإستماع إلي كافة المسؤولين عن المشروع لتسليط الضوء علي الأنشطة التي تؤديها المكتبة الرقمية.
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