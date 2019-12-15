حدث ليلا.. وفاة مصري تخطى 100 عام وجوجل تقدم وضع "التركيز" لهواتف أندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انتصار السيسي: سعدت بحضور فعاليات منتدى شباب العالم

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها بحضور انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم.

ولد قبل الحرب العالمية الأولى..وفاة أكبر معمر في كفر الشيخ

شيع أهالي قرية أبوطبل التابعة لحى جنوب مدينة كفر الشيخ، في موكب جنائزي مهيب ضم الآلاف من أبناء القرية،وقری الحمراوي، والقرضا، ودقرية وعزبة يونس المجاورة، جنازة محمد عبد الحليم سلام، وشهرته الحاج قمح، أكبر معمرداخل المحافظة عن عمر يناهر 103 سنوات.

أمريكا تعتزم الإعلان خلال أيام عن سحب 4 آلاف جندي من أفغانستان

كشفت مسئولون أمريكيون أن واشنطن تعتزم الإعلان خلال أيام عن بدء سحب حوالي4000 جندي أمريكي من أفغانستان والإبقاء على ما بين 8000 و 9000 جندي في تلك الدولة.

جوجل تقدم وضع التركيز لهواتف أندرويد

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أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وضع التركيز (Focus mode) لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 9و10، وذلك بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها كتنبيهات تويتر وإنستجرام.

إجلاء ركاب طائرة استرالية بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة

قرر قائد طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الاسترالية "كانتاس" اليوم الأحد، إجلاء الركاب بعد امتلاء قمرة القيادة بالأدخنة الكثيفة، وذلك باستخدام شرائح إخلاء الطائرات.

فولكس فاجن تستعد لإطلاق الجيل الجديد

تستعد شركة فولكس فاجن لإطلاق الجيل الجديد من أيقونتها Golf في الأسواق مطلع العام القادم.

الشرطة المكسيكية تعثر على 50 جثة في منزل بوسط غربي البلاد

عثرت الشرطة المكسيكية على 50 جثة في منزل ريفي في ولاية خاليسكو بوسط غرب البلاد.