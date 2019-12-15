​​اليوم.. آخر موعد لتلقي تظلمات المستبعدين من بطاقات التموين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

تواصل مكاتب التموين في مختلف المحافظات، تلقي التظلمات الخاصة بالمستبعدين من البطاقات التموينية، حتى آخر موعد محدد، وهو اليوم الأحد 15 ديسمبر، حيث تتابع الجنة المنوطة تظلمات المستبعدين من منظومة صرف السلع التموينية، وفقًا لمحددات العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية بفحص بيانات التظلمات وإعادة إدراج من يثبت أحقيته للدعم خلال أسبوعين.

وتخاطب الوزارة الشركات المعنية بإصدار البطاقات، بتسجيل بيانات من يتبين أحقيته للدعم على النظام الإلكتروني، لإعادة صرف السلع له.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنفيذ القرار الوزاري الاستثنائي الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية، والأسر الأكثر احتياجًا، مثل أصحاب الدخل أو المعاش المنخفض والأرامل والمطلقات وأصحاب الأمراض المزمنة ومستفيدي "تكافل وكرامة" والمعاش الاجتماعي، وضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج.

يأتي ذلك في إطار التوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات، وبدون أي رسوم في استخراج الكارت الذكي بالنسبة للبطاقات الجديدة للفئات المستحقة.​