تحذيرات من موجات حارة مع استمرار حرائق الغابات في أنحاء أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني 15 كانون أول/ديسمبر(د ب أ)

وصلت درجات الحرارة في ولاية ويسترن أستراليا اليوم الأحد إلى 40 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي مع خروج الحرائق المندلعة عن السيطرة شمال مدينة بيرث عاصمة الولاية.

ويكافح رجال الإطفاء منذ يوم الأربعاء الماضي حريقًا في يانشيب، على بعد حوالي 56 كيلومترًا شمال مدينة بيرث، والذي أتى على ما يقرب من 12 ألف هكتار حتى الأن، حسبما ذكرت إدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ.

وأرسلت سلطات ولاية نيو ساوث ويلز طائرة ناقلة من طراز بوينج 737، أكبر طائرة إطفاء حرائق في أستراليا، إلى بيرث اليوم الأحد لمساعدة طواقم الإطفاء في الوقت الذي تعاني فيه الولاية نفسها من 106 حرائق مشتعلة.

وغطت سحب الضباب الدخاني مدينة سيدني مرة أخرى اليوم، مع توقع أن تتسبب الحرارة الشديدة في تفاقم ظروف الحريق خلال الأيام المقبلة.