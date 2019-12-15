الصين تعلق تعريفات إضافية على واردات أمريكية محددة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين (د ب أ)

ستعلق الصين تعريفات إضافية على واردات من الولايات المتحدة، وفقًا لما أعلنته وزارة المالية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية نقلا عن بيان لوزارة المالية إن الصين ستمتنع أيضا عن فرض تعريفات على السيارات وقطع الغيارها الواردة من الولايات المتحدة. كما ستستمر في تعليق تعريفة جمركية على سلع مجمعة بقيمة 126 مليار دولار.