جوجل تقدم وضع التركيز لهواتف أندرويد

محمد اسماعيل - القاهرة - ماونتن فيو (د ب أ)-

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق وضع التركيز (Focus mode) لمستخدمي الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد 9و10، وذلك بهدف مواجهة الإلهاء الناتج عن التطبيقات والتنبيهات الصادرة عنها كتنبيهات تويتر وإنستجرام.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الوضع يتوفر لأجهزة أندرويد الذكية المشتملة على وظيفة Digital Wellbeing، وهو يسمح للمستخدم بإيقاف عمل مجموعة من التطبيقات مؤقتا، وذلك حتى يتمكن من التركيز على المهام، التي يقوم بها.

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ولتفيعل وضع التركيز يقوم المستخدم باستدعائه في الإعدادات من “Digital Wellbeing & parental controls” أو تطبيق “Digital Wellbeing”، ثم يتم تحديد جميع التطبيقات المعنية، التي لا يرغب المستخدم في أن تتسبب في تشتيت انتباهه، وبعد ذلك يتم تنشيط الوضع.

وليتمكن المستخدم من استدعاء التطبيقات المحظورة مرة أخرى، يجب العودة إلى الإعدادات وإلغاء تفعيل وضع التركيز أو إزالة التطبيق من قائمة الإلهاء.

كما يمكن للمستخدم من خلال وضع التركيز تحديد أوقات معينة لتفعيل الوضع تلقائيا وإيقاف التطبيقات، بحيث يمكن على سبيل المثال تفعيل وضع التركيز تلقائيا في مواعيد العمل أو خلال فترة ما قبل موعد النوم لتحسين جودة النوم.