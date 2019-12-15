تقارير: الشرطة المكسيكية تعثر على 50 جثة في منزل بوسط غربي البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي(د ب أ)

عثرت الشرطة المكسيكية على 50 جثة في منزل ريفي في ولاية خاليسكو بوسط غرب البلاد.

وذكرت سلطات خاليسكو إنها عثرت على رفات 50 شخصًا في منزل ريفي في مدينة إل ميرادور، على بعد حوالي 25 كيلومترًا جنوب جوادالاخارا (عاصمة الولاية)، وفقًا لما أوردته صحيفة ميلينيو المكسيكية.

وبدأت السلطات في البحث بموقع الحادث في 22 تشرين ثان/نوفمبر الماضي بعد شهادات ادلى بها مشتبه بهم اعتقلتهم الشرطة في وقت سابق من الشهر.

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وذكر مكتب المدعي العام يوم السبت إن العمل في موقع الحادث اكتمل.

وقال المكتب "سيتم تأكيد هذه المعلومات ما أن ينهي موظفو معهد خاليسكو لعلوم الطب الشرعي الأعمال المتخصصة والمتعلقة بالطب الشرعي على الرفات البشرية".

يشار إلى أن المنطقة هي معقل لعصابة "خاليسكو نيو جينيراشن"للمخدرات. ويقتل ما معدله 100 شخص يوميًا في المكسيك، التي تم تسجيل أكثر من 36 ألف جريمة قتل بها العام الماضي.