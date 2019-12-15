أصوات التعاويذ و الشعوزة تفشل محاولة للتنقيب عن الآثار بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
تقدم عدد من أهالي مركز الوقف بقرية السنابسة ببلاغ رسمي لمديرية أمن قنا، بقيام مواطن بالتنقيب عن الآثار بمساعدة بعض عصابات التنقيب علي الآثار، يوميا ليلا وسط أصوات تعاويذ وشعوذة مزعجة، مما يثير الفزع لدي أهالي القرية.
تلقى اللواء شريف عبدالحميد مدير أمن قنا إخطارا بقيام تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار بالحفر علي عمق كبير وسط أعمال شعوزة بعزبة علام بقرية السنابسة بمركز الوقف بشمال قنا ، انتقلت قوة أمنية مكبرة لمنزل البلاغ ، تمكنت من ضبط مالك المنزل علام راجح علي علام - ٤٩ سنة تاجر سيارات قبيل هروبه، كما عُثر علي حفرة بعمق كبير، وعدد كبير من معدات الحفر والتنقيب و بخور مغربي.
تم فرض حراسة علي المنزل وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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