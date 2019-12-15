"الهزار قلب بمشاجرة" ...إصابة شاب بطعنات نافذة بالصدر بنجع حمادي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيب شاب، بطعنات نافذة بالصدر، إثر نشوب مشاجرة مع صديقه بسبب اللهو فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، بقرية برارة الغربي بالسلامية التابعة لمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء شريف إسماعيل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مستشفى نجع حمادي العام بإصابة أحمد عسر أبوالسعود داود، يبلغ من العمر 19 عامًا، مقيم بقرية برارة الغربي بالسلامية بمركز فرشوط، بطعن نافذ بالصدر، إثر نشوب مشاجرة مع صديقه.

وبسؤال المجني عليه أقر بقيام أحمد.ج.ف.خ، 20 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، بطعنه بسلاح أبيض "مطواة" إثر نشوب خلاف بينهما بسبب اللهو قام على أثر المجني عليه بإقاعه أرضًا ما أثار حفيظه المجني عليه وطعنه.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة لتتولى التحقيقات.