حالة الطقس: أجواء باردة وغير مستقرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار ويكون تأثيرها الأساسي في المناطق الجنوبية من البلاد وخاصة صحراء النقب. وقد تهطل الأمطار في المناطق الوسطى أو الشمالية بشكل عشوائي في بعض الأحيان. وتسود أجواء مستقرة وباردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق وخاصة الجبلية منها.

اليوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ويكون الطقس باردا نسبيا إلى بارد في مختلف المناطق، وتكون الفرصة واردة لهطول زخات محلية في بعض المناطق نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي. الرياح تكون متقلبة الاتجاه ونشطة أحيانا.

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الإثنين، وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

كما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة في يوم الثلاثاء، وتكون الأجواء باردة نسبيا إلى باردة في مختلف المناطق، وفي ساعات الليل يسود طقس بارد بشكل لافت خصوصا في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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يوم الأربعاء، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويسود طقس صاف ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء باردة نسبيا نهارا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وفي يوم الخميس، يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ويسود طقس صافٍ ومستقر تماما في كافة المناطق، وتكون الأجواء في ساعات النهار مائلة للبرودة قليلا في الجبال ومعتدلة في المناطق المنخفضة والساحلية.

وفي ساعات الليل يسود طقس بارد نسبيا إلى بارد في كافة المناطق خصوصا في المرتفعات الجبلية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة وتنشط أحيانا.