اقتصاد نيجيريا تعلق رحلات الخطوط التركية لسوء الخدمة

الأحد 15 ديسمبر 2019

الخطوط الجوية التركية

أعلنت الحكومة الفيدرالية بنيجيريا اعتزامها تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية إلى البلاد، اعتبارا من الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، على خلفية "تكرار وقائع سوء معاملة الركاب" خلالها.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة، السبت، نقلًا عن خطاب أرسله مسؤولون معنيون من نيجيريا للخطوط التركية.

الخطاب أرسله عبدالله سيدي، نائب المدير العام لسلطة الطيران المدني النيجيرية، ذكر فيه أن الخطوط الجوية التركية دأبت خلال الفترة الأخيرة على عدم اصطحاب أمتعة الركاب معهم على نفس الرحلات، ما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة على النيجيريين.

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وشدد على أنه تقرر تعليق رحلات الخطوط الجوية التركية اعتبارا من 16 ديسمبر/كانون الأول حتى إشعار آخر، لا سيما أن تعمد تلك الخطوط عدم نقل الأمتعة مع الركاب مستمر منذ نحو أسبوعين، معرباً عن استيائه من ذلك، وفق المصدر.

ووفق ما ذكره موقع "Airport Haber" التركي المعني بأخبار الخطوط الجوية التركية، فإن الرحلات التي قامت بها الخطوط مؤخرًا لنيجيريا شهدت وصول أكثر من 85% من ركابها للبلاد دون أن تصل حقائبهم.

وذكر عبدالله سيدي في خطابه كذلك أن هذه الأمور تؤثر سلبا على الحركة الملاحية في مطاراتهم.

ومؤخرًا كشفت تقارير صحفية أن زملاء المدرسة لـ"بلال" نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسيطرون على مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التركية العملاقة، فيما يدير العشرات منهم أقساما عديدة بالشركة.

وقالت صحيفة "أرغاوير تسايتونغ" السويسرية في تقرير نشرته قبل يومين إن "4 من أصل 5 مسؤولين عن إدارة شركة الخطوط الجوية التركية كانوا في مدرسة بلال أردوغان نفسها".