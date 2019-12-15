شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء طائرة أسترالية بسبب دخان كثيف والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت طائرة ركاب أسترالية اليوم الأحد لحادث مروع بعد أقلاعها من مطار سيدني ما أجبرها على العودة إلى المطار وإجلاء الركاب منها.

وأوردت وكالة الأنباء الأسترالية أن طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه 330 تابعة لإحدى الشركات كانت في طريقها من سيدني إلى بيرث تم إخلائها من الركاب باستخدام المزالج بعد أن أجبرت على العودة إثر امتلاء المقصورة بدخان كثيف.

وقالت الشركة إن الرحلة رقم 575 عادت إلى سيدني بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم الأحد بسبب مشكلة هيدروليكية، مضيفة أن المهندسين يفحصون الطائرة.

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ووصفت إحدى المسافرات الحادث عبر تويتر بأنه "مرعب"، وقالت "أجبرت على إخلاء رحلتي إلى بيرث بعد مشاكل هندسية.

كان على الجميع الخروج من الطائرة عبر المزالج إلى مدرج سيدني بعد أن امتلأت المقصورة بالدخان

وصرخ القبطان إخلاء"