اخبار العالم

إخلاء طائرة أسترالية بسبب دخان كثيف

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء طائرة أسترالية بسبب دخان كثيف والان نبدء بالتفاصيل

تعرضت طائرة ركاب أسترالية اليوم الأحد لحادث مروع بعد أقلاعها من مطار سيدني ما أجبرها على العودة إلى المطار وإجلاء الركاب منها.

وأوردت وكالة الأنباء الأسترالية أن طائرة ركاب من طراز إيرباص إيه 330 تابعة لإحدى الشركات كانت في طريقها من سيدني إلى بيرث تم إخلائها من الركاب باستخدام المزالج بعد أن أجبرت على العودة إثر امتلاء المقصورة بدخان كثيف.

وقالت الشركة إن الرحلة رقم 575 عادت إلى سيدني بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم الأحد بسبب مشكلة هيدروليكية، مضيفة أن المهندسين يفحصون الطائرة.

Advertisements

ووصفت إحدى المسافرات الحادث عبر تويتر بأنه "مرعب"، وقالت "أجبرت على إخلاء رحلتي إلى بيرث بعد مشاكل هندسية.

كان على الجميع الخروج من الطائرة عبر المزالج إلى مدرج سيدني بعد أن امتلأت المقصورة بالدخان

وصرخ القبطان إخلاء"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إخلاء طائرة أسترالية بسبب دخان كثيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا