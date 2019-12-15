شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يحذرون من أزمة مناخ عالمية والان نبدء بالتفاصيل

واصل المفاوضون العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد في محاولة لإنقاذ التزام عالمي قوي بمكافحة التغير المناخي بعد أن شكت بعض من أكثر الدول عرضة للخطر من تهميشها في اجتماع قمة للأمم المتحدة في العاصمة الإسبانية مدريد.

وكان من المقرر أن تنتهي المحادثات يوم الجمعة ولكنها امتدت ليوم ثان إضافي مع بذل الدول الكبيرة والدول الأصغر جهودا ضخمة لحل قضايا معلقة بموجب اتفاقية باريس لعام 2015 لمعالجة الاحتباس الحراري.

وقال كيفن كونراد مبعوث بابوا غينيا الجديدة لشؤون المناخ لأعضاء المؤتمر إنه كان لابد وأن تكون المحادثات "صريحة وشفافة" مكررا مخاوف أبدتها بعض الدول النامية الأخرى التي لم يتم سماع صوتها.

ويحذر علماء من أنه لن تكون أمام العالم فرصة لتفادي حدوث ارتفاع كارثي في الحرارة إذا لم تتحرك الدول سريعا لخفض الانبعاثات بموجب عملية باريس التي تتوقف على تعزيز الأطراف أهدافها في 2020.