الملكة إليزابيث تحدد أجندة جونسون الخميس.. تشمل بريكست

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رويترزالأحد 2019/12/15 07:54 ص بتوقيت أبوظبي
الملكة إليزابيث
قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت، إن الملكة إليزابيث ستحدد، الخميس، الأجندة التشريعية لرئيس الوزراء بوريس جونسون عقب فوزه في الانتخابات.
وتشمل تعهدا بإعادة طرح مشروع اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي "بريكست" على البرلمان قبل عيد الميلاد.
وقاد جونسون حزب المحافظين إلى أكبر فوز له في انتخابات عامة، منذ الفوز الساحق الذي حققته مارجريت تاتشر عام 1987، ليلحق هزيمة ساحقة بخصمه جيريمي كوربين زعيم حزب العمال الاشتراكي المعارض، بحصوله على 365 مقعدا في البرلمان بأغلبية 80 مقعدا.
ويستخدم ما يسمى بخطاب الملكة لتوضيح تفاصيل مشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة سنها خلال السنة المقبلة، ويكتب هذا الخطاب الحكومة وتلقيها الملكة من فوق عرش في قاعة المداولات بمجلس اللوردات.
وسيكون الخطاب الذي تلقيه الملكة، التي يبلغ عمرها 93 عاما يوم الخميس، ثاني خطاب للملكة خلال شهور.
وكانت الملكة ألقت خطابا في 14 أكتوبر/تشرين الأول قبل فترة وجيزة من الدعوة للانتخابات، عقب مأزق استمر لفترة طويلة في البرلمان، بسبب خطط الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتسلم جونسون، الجمعة، من الملكة إليزابيث في قصر باكنجهام، خطاب التفويض لتشكيل الحكومة الجديدة.
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