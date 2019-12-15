مرشح ديمقراطي محتمل لرئاسة أمريكا يعلن داعميه بعد ضغوط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن بيت بوتيجيج، الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، أسماء كبار داعميه، استجابة لضغوط من منافسته إليزابيث وارين وصحفيين طالبوه من الشفافية.

وتضمنت القائمة التي أعلنها بوتيجيج، الجمعة، أسماء كل من منحوا حملته ما لا يقل عن 25 ألف دولار، في تقليد يجمع فيه كبار المانحين أنفسهم في مجموعات لتقديم هباتهم الكبرى في توقيت واحد، يكون عادة خلال حفل استقبال للمرشح المحتمل.

ومن بين المانحين مدراء تنفيذيون في وول ستريت وديمقراطيون اشتهروا بجمع الأموال لصالح المرشحين الذين يدعموهم، منهم أورين كريمر مدير أحد صناديق التحوط، وهاميلتون جيمس نائب المدير التنفيذي لمجموعة بلاكستون.

وضمت القائمة أيضا آدم بارت الشريك في مؤسسة ماكينزي آند كومباني الاستشارية، التي عمل فيها بوتيجيج عندما كان في العشرينات من عمره.

وبإمكان الأفراد تقديم هباتهم للحملات الانتخابية، بما يصل إلى 2800 دولار، وفقا للقيود الاتحادية الحالية.