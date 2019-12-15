وزير مالية حكومة الظل ببريطانيا يتنحى بعد هزيمة "العمال"

قال جون مكدونيل وزير المالية بحكومة الظل لحزب العمال، السبت، إنه لن يكون جزءا من حكومة الظل المقبلة، بعد أن مني حزبه بهزيمة ثقيلة أمام المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ومني حزب العمال بقيادة الاشتراكي جيريمي كوربين، الخميس، بأفدح هزيمة انتخابية منذ عام 1935 بحصوله على 203 مقاعد، في حين نال المحافظون 365 مقعدا، لتصبح لهم الأغلبية في البرلمان البريطاني بـ80 مقعدا.

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وقال مكدونيل لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "سيأتي زعيم جديد يختار حكومة ظل، ولن أكون جزءا من حكومة الظل تلك، فقد قمت بدوري حتى لو كان صغيرا".

وأضاف "نحتاج للمضي قدما في المرحلة (المقبلة) مع الزعيم الجديد".

وقال كوربين، الجمعة، إنه سيبقى زعيما للحزب الذي يقود المعارضة في بريطانيا، لحين اختيار زعيم جديد العام المقبل.