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القبض على قاتل بنات عمومة بشار الأسد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

القبض على قاتل بنات عمومة بشار الأسد

متابعات_الخليج 365

أعلنت الداخلية السورية مساء السبت، إلقاء القبض على قاتل فتاتين شقيقتين قريبتين للرئيس السوري بشار الأسد في القرداحة.

وقالت الداخلية السورية في بيان لها بهذا الشأن، إنه تم ”إلقاء القبض على مرتكب جريمة قتل الشقيقتين هبة ونور فايز جبور في منطقة القرداحة، وتم بدء التحقيقات معه للوقوف على ملابسات الجريمة“.

وقد أثارت الحادثة أصداء واسعة في البلاد، وقال ناشطون سوريون  إن مرتكب الجريمة هو الضابط برتبة ملازم أول من مرتبات قيادة شرطة حماة، فرع السجن المركزي، وئام زيود.

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وقال مصدر أمني إنه تم إلقاء القبض على زيود قبل هربه عبر إدلب إلى تركيا.

وكان المتهم قتل بالرصاص هبة فايز جبور (24 عامًا) و شقيقتها نور (14 عامًا)، وهما حفيدتان لبديع الأسد عم الرئيس السوري.

وذكرت مواقع إعلامية موالية لنظام اﻷسد، أن القاتل ارتكب جريمته وتوارى سريعًا عن اﻷنظار.

ونقلت تقارير محلية عن مصدر أمني في اللاذقية قوله، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن القاتل هو خطيب المغدورة هبة جبور، والذي ارتكب جريمته بعد خلاف نشبَ بينهما، أدى لاتخاذ الشابة قرارًا بفسخ خطبتها عنه، مضيفًا أنّ الخطيب (المشتبه به) توجّه إلى منزل خطيبته وأمطر الجميع بالرصاص.

وأشارت مصادر إلى إصابة أخ الضحيتين الوحيد ”حسن“، بجروح، فضلًا عن إصابة زوج والدتهم رتاج الأسد، الذي كان حاضرًا.

يذكر أن وسيم بديع الأسد، وهو خال الفتاتين من قادة ميليشيات النظام، وأصيب في إحدى المعارك، في وقت سابق، وتقول المعارضة إنه لا يظهر إلا مسلحًا ويرافقه عشرات الحراس والمركبات.

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