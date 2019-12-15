الوطن السورية: الاتفاق مع إيران على 30 ألف وحدة سكنية في المحافظات

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان مازن اللحام لـ"الوطن" السورية أنه تم تجهيز أضابير 26 منطقة من مناطـق التطــوير العقــاري لتنفيــذها كضواحٍ سكنية على مستوى البلد. وفيما يخص الزيارة الأخيرة للوفد الوزاري إلى ​إيران​ أوضح اللحام أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على صيغة نهائية لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، واستكمال بعض النقاط المتعلقة بها.

وأكد اللحام أن من أهم النقاط الواردة بالبرنامج التنفيذي الذي تم الاتفاق عليه تقديم الجانب السوري لقائمة المشاريع ذات الأولوية في التنفيذ، بما فيها مشروع بناء 30 ألف وحدة سكنية بالمحافظات.

وأشار اللحام إلى أن من الأمور التي تم الاتفاق عليها تقديم التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة في مجالات ​البناء​ والتعمير والطرق والجسور و​البنى التحتية​ للنقل، والدراسات والاستشارات والخدمات الهندسية وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة بين البلدين.

وبيّن اللحام أنه تم الاتفاق على عقد لقاءات بين ​رجال الأعمال​ وشركات مقاولات إيرانية راغبة في العمل في مجال الأشغال العامة والإسكان في ​سوريا​.

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