سلطات المكسيك ترفض ارسال مفتشين أميركيين الى مصانعها

رفضت السلطات في ​المكسيك​ محاولات ​الكونغرس الأميركي​ فرض إرسال مفتشين أميركيين الى ​المصانع​ المكسيكية للتأكد من ضمان احترامها للبنود المتعلقة بحماية العمال التي نصت عليها اتفاقية التجارة الحرة ​الجديدة​ ل​أميركا​ الشمالية.

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