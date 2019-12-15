الصين تعلق فرض تعريفات جمركية على بعض السلع الأميركية

أعلنت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس ​الدولة​ ​الصين​ي اليوم تعليق التعريفات الإضافية التي كان من المزمع فرضها على بعض السلع الأمريكية ابتداء من 15 كانون الأول وذلك بعد اتفاق البلدين على "مرحلة أولى" من الاتفاق التجاري يوم الجمعة.

ولفتت في بيان الى أن الصين تأمل بالعمل مع ​الولايات المتحدة​ على أساس المساواة والاحترام المتبادل لحل المخاوف الأساسية لكل من الطرفين بشكل ملائم وتشجيع النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكان مكتب الممثل التجاري الأميركي أكد يوم الجمعة إن الولايات المتحدة وافقت على تعديل رسومها الجمركية على ​بضائع​ صينية "بشكل كبير" بموجب اتفاق المرحلة الأولى للتجارة مع بكين.

وأشار المكتب إلى أن "اتفاق التجارة يتطلب إدخال إصلاحات هيكلية على النظام الاقتصادي والتجاري للصين في مجالات ​الملكية الفكرية​ ونقل التكنولوجيا و​الزراعة​ والخدمات المالية والعملة والنقد الأجنبي".