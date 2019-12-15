شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المرج يطالب بالاهتمام بملف النظافة وسرعة إرسال قانون"المخلفات الصلبة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، المحافظين بالاهتمام بملف النظافة بإعتباره من الملفات الخدمية الهامة التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين.
وقال علي، إن كلفه إزالة القمامة من الشوارع ليست بالكبيرة مقارنة بالتكلفة التي قد تتكبدها الدولة في علاج الأمراض التي قد تسببها هذه المخلفات بالإضافة إلي أن انتشارها في الشوارع يسيء للمشهد الحضاري للدولة التي ننشدها.
وشدد عضو مجلس النواب علي ضرورة التعامل بشكل حاسم ورادع مع أي موظف يتسبب في الإهمال بهذا الملف من خلال إحالته للتحقيق فوراً، مشيرا إلي أن إعادة تدوير هذه القمامة من جديد سيدر الكثير للخزانة العامة.
كما طالب نائب المرج، الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات الصلبة، إلي مجلس النواب بما يحقق الارتقاء بالمنظومة مشيراً إلي أنه بالرغم إعلان الحكومة عن مشروع القانون منذ الدور السابق لكنها لم ترسله بعد.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب المرج يطالب بالاهتمام بملف النظافة وسرعة إرسال قانون"المخلفات الصلبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.