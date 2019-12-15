شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف اتحاد خبراء التقييم العقارى بالقانون الجديد × 7 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد، وأكثر من 60 نائباً بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقارى، في مادته (3) والتي وافقت عليها لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية ، أهداف الاتحاد المصرى لخبراء التقييم العقارى الذي ينشأه القانون.

وينشأ القانون، اتحاد مصرى لخبراء التقييم العقارى، يكون له الشخصية الاعتبارية الممثلة لخبراء التقييم العقارى المصريين.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز الأهداف التي يعمل الاتحاد علي تحقيقها علي النحو الآتي :

1- رعاية المصالح المشتركة لاعضاءة وتمثيلهم لدي الجهات المختصة والعمل علي إنهاء المنازعات التي تنشأ بين أعضاءه أو أعضاءه والغير وإنشاء نظام تحكيم اختياري يكفل فض المنازعات علي وجه السرعة بين أعضاء الاتحاد بينهم وبين المتعاملين معهم.

2- مراقبة أداء أعضاءه لواجباتهم وتنمية روح الاخاء والتعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل علي رفع مستواهم من النواحي الفنية بالتدريب والتعليم المستمر والإجتماعية والمادية وتأمين حياتهم ورعاية أسرهم إجتماعياً واقتصاديا وصحياً وثقافيا، والاشتراك في الدفاع عن مصالح اعضاءه أمام القضاء والغير.

3- حصر وترتيب جميع خبراء التقييم العقارى المسلجين لدي الهيئة وعرض التصنيف المناسب لهم وفق خبراتهم وقدراتهم لخدمة المهنة وحسب اللوائح التنظيمية والرقابية المعمول بها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا التصنيف علي أن يعتبر هذا التصنيف اساساً لعمل خبراء التقييم بعد ذلك.

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4- تقديم الاستشارات في مجال التقييم العقارى للجهات العامة والخاصة بناء علي طلبها بعد سداد الاتعاب وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقدير الاتعاب.

5- التعاون مع المنظمات والجمعيات والاتحادات الداخلية والخارجية المماثلة وتوثيق الرواطب معها وتبادل المعلومات والخبرات وتنظيم والاشتراك في المؤتمرات التي ترتبط بهذه الأهداف والعمل علي عقدها بالبلاد ونشر الوعي بأهمية التقييم العقارى.

6- يوسس الاتحاد معهد تدريب لتوفير احتياجات المهنة من الخبراء المتخصصيين ولأعمال التدريب بالتعاون مع المنظمات والهيئات المصرية والعربية والأجنبية المماثلة ومع أجهزة التدريب المختصة وتوضح اللائحة التنفيذية طريقة اختيار القائمين علي هذا المعهد ومهامة.

7- يؤسس الاتحاد مركز تحكيم متخصص في النزاعات العقارية وتحدد اللائحة التنفيذة قواعد وإجراءات ذلك.