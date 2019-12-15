ولد قبل الحرب العالمية الأولى..وفاة أكبر معمر في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
شيع أهالي قرية أبوطبل التابعة لحى جنوب مدينة كفر الشيخ، في موكب جنائزي مهيب ضم الآلاف من أبناء القرية،وقری الحمراوي، والقرضا، ودقرية وعزبة يونس المجاورة، جنازة محمد عبد الحليم سلام، وشهرته الحاج قمح، أكبر معمرداخل المحافظة عن عمر يناهر 103 سنوات.
وقال عددًا من أبناء القرية، إن الراحل من مواليد عام 1916 أي ولد قبل الحرب العالمية الأولى بثلاثة أعوام، وكان يتمتع حتى التسعين عامًا بصحة جيدة، ولم يذهب إلى الأطباء إلا نادرًا، وكان مشهورًا عنه بالجدية في العمل والدعابة في الحديث والروح الفكاهية، وكان محبوبًا من الجميع.
وأضاف أهالي القرية أنه كان متخصصًا في إقامة الأفران البلدية في الخمسينيات حتى مرضه، ومكوثه في منزله من بداية 2000، وعاصر في حياته العصر الملكي بأكمله، والحروب المختلفة بداية من الحرب العالمية الثانية عام 1939وانتهائها عام 1945، وحروب 1948و 1956و1917 و 1973 وكافة الأحداث الأخرى، وله ثلاثة أبناء عبد الحليم وسادات ووهيبة.. وشاهد أحفاد أحفاده.
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