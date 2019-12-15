بالصور..سقوط أمطار مصاحبة بموجة صقيع في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:
تعرضت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، لسقوط أمطار مصاحبة بموجة من الصقيع، والرياح.
وأكد المهندس محمد عبد الله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ"مصراوى"، أن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، لمواجهة سقوط الأمطار، موجها رؤساء المراكز والمدن، وكافة الأجهزة التنفيذية، برفع حالة التأهب القصوى.
وأشار مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إلى أن هناك تواصلًا مع مسئولي قطاع الكهرباء، بشأن التعامل مع حالة بلاغات انقطاع التيار الكهربائي، ببعض قرى مراكز المحافظة، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها المحافظة.
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