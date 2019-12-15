شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار البحث عن جثث ضحايا بركان نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

عادت فرق الإنقاذ إلى واكاري النيوزيلندية أو الجزيرة البيضاء للبحث عن جثتي شخصين ما زالا مفقودين بعد ثوران بركان. وثار البركان النيوزيلاندي النشط الذي يقع قبالة الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالبلاد يوم الاثنين الماضي أثناء زيارة العشرات من السياح للموقع. وارتفعت حصيلة القتلى حاليا إلى 15 بعد وفاة شخص آخر أمس السبت في المستشفى. وتم نقل فريقين، يضم كل منهما أربعة من رجال البحث والإنقاذ والتعرف على ضحايا الكوارث، بمروحية إلى الجزيرة في ساعة مبكرة من اليوم الأحد.

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