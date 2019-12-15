إيران بشأن تبادل السجناء مع أمريكا: الكرة في ملعب واشنطن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، السبت، إن ”إيران مستعدة لتبادل جميع السجناء الأمريكيين مع السجناء الإيرانيين“، مضيفاً ”الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة“.



وأشار موسوي في تصريحات صحافية من مدينة تبريز شمال إيران، ”بعد الإفراج عن السجين الإيراني في الولايات المتحدة (مسعود سليماني)، عرض السيد ظريف نقل مقترح التبادل في تغريدة له، والآن بعد التبادل، نحن على استعداد لتبادل جميع السجناء لدينا في الولايات المتحدة في حزمة واحدة والآن الكرة على الأرض الأمريكية“.

وقال ”إن الولايات المتحدة تتعرض دائمًا للضغط، لكن علينا أن نكون محصنين ضد الضغط، وهذا ما تفعله وزارة الخارجية“.

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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة أنه أعلن ”استعداد إيران الكامل“ لتبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك عدد من الأشخاص في الولايات المتحدة كانوا في مهمة من قبل النظام الإيراني لمحاولة التحايل على العقوبات الأمريكية وتمت محاكمتهم وحكم عليهم في المحكمة، لكن الأمريكيين المسجونين في إيران، هم بالفعل رهائن تم اختطافه حتى يتمكن من تبادل وإطلاق سراح عملاءه المسجونين في الولايات المتحدة.

كما أعربت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إريكا تشوسانو، عن أملها في أن تؤدي عملية تبادل السجناء بين طهران وواشنطن لحوار أوسع مع إيران.

وقالت إريكا تشوسانو في مقابلة صحافية نقلتها وسائل إعلام إيرانية، يوم السبت، إن ”بلاده ستواصل سياسة الضغط القصوى ضد إيران، لكنها تأمل أن يؤدي تبادل السجناء مع إيران إلى حوار أوسع تشمل القضايا القنصلية“.

وأضافت ”أنه طالما استمرت إيران في سلوكها، فسوف نواصل اتباع سياسة الضغط الأقصى“، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب دول الخليج العربي لمواجهة إيران.