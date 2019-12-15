شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" ترصد النساء يتصدرن المتنافسين على خلافة كوربن.. وجونسون يشكر العمال «المنقلبين» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ياسين أحمد (لندن)فيما قام زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون بزيارة خاطفة أمس لشمال إنجلترا لتوجيه الشكر للناخبين الذين أيدوا حزبه، على رغم انتمائهم تقليدياً إلى حزب العمال، في انتخابات «بريكست» (الخميس)؛ رصدت "الخليج 365" تسارع السباق بخلافة زعيم العمال المهزوم جيريمي كوربن، المعادي للسعودية.
وبرز أمس في مقدمة المتنافسين المسؤول الاقتصادي في حزب العمال النائب جون ماكدونيل (68 عماً).
كما لمع نجم النائبة العمالية جيس فيليبس (38 عاماً) التي دأبت على انتقاد كوربن.
ويأتي في المرتبة الثالثة النائب كير ستارمر المتحدث باسم الحزب في شؤون «بريكست».
وتشمل قائمة الخلفاء المحتملين النائبة ربيكا لونغ بايلي (40 عاماً)، والنائبة إيميلي ثورنبيري (59 عاماً)، وهي وزيرة خارجية الظل خلال زعامة كوربن. كما تضم القائمة وزيرة التعليم في حكومة الظل العمالية أنجيلا راينر (39 عاماً).. وأخيراً عمدة لندن صادق خان (49 عاماً) الذي اشتهر بملاسناته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. لكن مشكلته الكبرى أنه ليس نائباً برلمانياً منتخباً ليفوز بزعامة العمال.
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