كشفت مصادر مواكبة للمباحثات الحكومية أن "توجه حزب القوات اللبنانية هو لتسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في الاستشارات النيابية، وبعد ذلك إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات التي سبق للقوات أن تحدثت عنها لن تمنحها الثقة".
ولفتت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" الى ان "هناك اتجاهاً لدى حزب الله وحركة أمل لتسمية الحريري، وهو ما لمح إليه نصرالله بقوله إن هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري أو بديل يسميه هو، وبما أنه ليس هناك أي بديل مطروح قبل ساعات من موعد الاستشارات، فالمرجح أن يعمد الثنائي الشيعي إلى تسمية الحريري"، مشيرة الى انه "انطلاقاً من الواقع والمواقف السياسية للأفرقاء يمكن القول إن الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر للشرق الاوسط: الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.