مصادر للشرق الاوسط: الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف

كشفت مصادر مواكبة للمباحثات الحكومية أن "توجه حزب القوات اللبنانية هو لتسمية رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ في الاستشارات النيابية، وبعد ذلك إن لم تكن الحكومة وفق المواصفات التي سبق للقوات أن تحدثت عنها لن تمنحها الثقة".

ولفتت المصادر لصحيفة "الشرق الاوسط" الى ان "هناك اتجاهاً لدى ​حزب الله​ و​حركة أمل​ لتسمية الحريري، وهو ما لمح إليه ​نصرالله​ بقوله إن هناك خيارين؛ إما تكليف الحريري أو بديل يسميه هو، وبما أنه ليس هناك أي بديل مطروح قبل ساعات من موعد الاستشارات، فالمرجح أن يعمد ​الثنائي الشيعي​ إلى تسمية الحريري"، مشيرة الى انه "انطلاقاً من الواقع والمواقف السياسية للأفرقاء يمكن القول إن الحريري سيكون رئيس الحكومة المكلف".