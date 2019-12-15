مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف المنازل جراء عاصفة تضرب جنوب غرب فرنسا

قُتل شخصان وانقطعت ​الكهرباء​ عن عشرات آلاف المنازل في جنوب غرب ​فرنسا​ جراء رياح عاتية و​فيضانات​ ضربت ساحل جنوب غرب فرنسا. واعلنت فرق الإطفاء إنّ سائق ​سيارة​ يبلغ من العمر 70 عاماً قتل جراء ​حادث سير​ على طريق في إقليم الباسك بسبب سوء ​الأحوال الجوية​.



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