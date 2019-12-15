لن يشملها التعديل.. 8 محظورات للتصالح فى مخالفات البناء بالقانون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحظى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، باهتمام كبير من قبل المواطنين، وذلك لأنه يخاطب فئة كبيرة من المجتمع المصرى، وفى سبيل تحقيق فلسفة القانون تم إجراء تعديل عليه، ومن المتوقع إقرار التعديلات خلال الأيام المقبلة، وعلى الرغم من إجراء تعديلات على التشريع إلا أن محظورات التصالح ظلت كما هى فى التشريع ولم يشملها التعديل. وفيما يلى نذكر الحالات التى لن يشملها القانون: وفيما يلى نذكر الحالات التى لن يشملها القانون: وفقا للقانون مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويحظر التصالح على الآتى: ويحظر التصالح على الآتى: 1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانوناً. Advertisements 3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز. 4- تجـاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة. 6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.

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