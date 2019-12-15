شكرا لقرائتكم خبر عن نائب تركى معارض: عدد الصحفيين المعتقلين بتركيا ارتفع 10 أضعاف مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري التركى، توتكو تشاكير أوزير، ابدى استنكاره مزاعم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بأن الصحافة في تركيا خلال 16 عامًا من حكمه أصبحت أكثر حرية.

البرلماني التركي المعارض، قال إن عدد الصحفيين المعتقلين بتركيا ارتفع بنحو 10 أضعاف، لافتا إلى أن عدد الصحفيين المعتقلين في تركيا في الفترة بين عامي 2001 و2004 كانوا 10 فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرقم وصل اليوم إلى 110 صحفيًا معتقلًا.

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ولفت البرلماني التركي المعارض إلى أن عام 2019 وحده صدرت به أحكام بالسجن ضد 59 صحفيا بمجموع،كما شهد هذا العام إلقاء القبض على 11 صحفيًا، موضحا أن تركيا أصبحت في المركز 157 بين 180 دولة من حيث حرية الصحافة.