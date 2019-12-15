"قاعات واي فاي وشريحة".. التعليم: أداء الامتحانات بالمدارس الخاصة إلكترونيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم، إنه لا تراجع عن أداء المدارس الخاصة امتحانات الفصل الدراسي الأول إلكترونياً لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.

وأبدت عددا من المدارس الخاصة، اعتراضها على إجراء امتحانات الإلكترونية داخل المدرسة؛ نظرًا لارتفاع تكلفة تركيب الشبكات الفايبر والسيرفر، وتكلفة استخدام الانترنت سنوياً.

وأضاف حجازي لمصراوي، اليوم، أن الوزارة شددت على المديريات بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين طلاب المدارس الخاصة من إجراء الامتحانات على التابلت.

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وفي السياق ذاته، أكد مصدر بوزارة التربية والتعليم، أن هناك بدائل لتمكين طلاب المدارس الخاصة من أداء الامتحان إلكترونياً، موضحا أنه سيتم توفير شريحة اتصالات للدخول على السيرفير أو توفير أماكن مجهزة بشبكات الانترنت "واي فاي" لتأدية الطلاب الامتحانات بداخلها.

ولفت المصدر إلى أن الوزارة تدرس بدائل أخرى، تهدف إلى تكافؤ الفرص وتمكين الطلاب من أداء الامتحان بسلاسة.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الثانوي من 11 إلى 23 يناير 2020، في الفترة المسائية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية، وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.

كما تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي من 11 إلى 22 يناير 2020، في الفترة الصباحية، ويتم عقد الامتحانات لمواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، والمواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العلمية (تكنولوجيا المعلومات والأنشطة التربوية والتربية الرياضية) حسب ظروف كل مديرية وفقًا لما جاء بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2019.