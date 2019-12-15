السفارة الليبية بالقاهرة تعلق أعمالها لأجل غير مسمى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (د ب أ) أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة، تعليق أعمالها لأجل غير مسمى لأسباب أمنية اعتبارا من اليوم الأحد. وقالت السفارة الليبية في بيان صحفي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" إن "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تعلن للسادة المواطنين الليبيين المقيمين والجالية الليبية بجمهورية مصر العربية الشقيقة أنها علقت العمل بالسفارة لظروف أمنية وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 15 كانون الأول/ديسمبر 2019 وحتى إشعار آخر".

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