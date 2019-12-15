تنحي وزير مالية حزب العمال البريطاني

الأحد 15 ديسمبر 2019

جون مكدونيل

قال جون مكدونيل وزير المالية بحكومة الظل لحزب العمال يوم السبت إنه لن يكون جزءا من حكومة الظل المقبلة بعد أن مني حزبه بهزيمة ثقيلة أمام المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون.

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ومني حزب العمال بقيادة الاشتراكي جيريمي كوربين يوم الخميس بأفدح هزيمة انتخابية منذ عام 1935 بحصوله على 203 مقاعد، في حين نال المحافظون 365 مقعدا لتصبح لهم الأغلبية في البرلمان البريطاني بثمانين مقعدا، بحسب "رويترز".

وقال مكدونيل لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "سيأتي زعيم جديد يختار حكومة ظل. ولن أكون جزءا من حكومة الظل تلك، فقد قمت بدوري حتى لو كان صغيرا". وأضاف "نحتاج للمضي قدما في المرحلة (المقبلة) مع الزعيم الجديد".

وقال كوربين يوم الجمعة إنه سيبقى زعيما للحزب، الذي يقود المعارضة في بريطانيا، لحين اختيار زعيم جديد العام المقبل.