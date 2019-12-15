شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة مسلحة تقتل 4 رهائن في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت "منظمة العمل ضد الجوع"، أنها تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة.
وخطفت الجماعة المسلحة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا حيث ينشط متشددون.
كانت هذه تفاصيل خبر جماعة مسلحة تقتل 4 رهائن في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.