شكرا لقرائتكم خبر عن جماعة مسلحة تقتل 4 رهائن في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة مساعدات دولية إن جماعة مسلحة كانت قد خطفت مجموعة من موظفي الإغاثة بشمال شرق نيجيريا خلال شهر يوليو الماضي، أعلنت أنها قتلت أربع رهائن.

وأضافت "منظمة العمل ضد الجوع"، أنها تندد بأشد العبارات بأعمال القتل الأخيرة، وتشعر بأسف عميق لأن دعواتها للإفراج عن الرهائن لم تلق استجابة.

وخطفت الجماعة المسلحة موظفي الإغاثة قرب مدينة داماساك بمنطقة شمال شرق نيجيريا حيث ينشط متشددون.