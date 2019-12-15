إلقاء المزيد من القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين على جسر شارل الحلو

تلقي ​القوى الأمنية​ المزيد من القنابل المسيلة للدموع على ​المتظاهرين​ المتواجدين على جسر ​شارل الحلو​، وهي تتقدّم على المسلكين الشرقي والغربي عند نقطة ​الصيفي​ باتجاه المتظاهرين.

وكانت قد وصلت عمليّات الكرّ والفرّ إلى نقطة مبنى شركة "تاتش" في ​بيروت​.