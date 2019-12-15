تجدد المواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في الصيفي

تجددت المواجهات بين ​المحتجين​ و​القوى الأمنية​ في منطقة ​الصيفي​.

واقدم عدد من المحتجين على رشق عناصر قوى الامن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الامن قنابل مسيلة للدموع لتفريق المحتجين.

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