عاجل.. الداخلية اللبنانية: نقل 20 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات

الأحد 15 ديسمبر 2019

صورة أرشيفية

أعلنت الداخلية اللبنانية اليوم الأحد نقل 20 عنصرا من قوى الأمن بينهم 3 ضباط إلى المستشفيات، بينما تلقى عدد آخر من المصابين العلاج ميدانيا.

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وقال بيان لـ"قوى الأمن الداخلية"، نُشر عبر حسابها بموقع "تويتر": "حتى الآن حصيلة الإصابات خلال هذا اليوم في قوى الأمن والذين استوجب نقلهم الى المستشفيات هي 20 عنصراً اضافةً الى جرح 3 ضباط ما عدا اصابة العديد من العناصر الذين عولجوا ميدانيا".

وكانت قوات الأمن اللبنانية أطلقت مساء السبت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي على متظاهرين في بيروت حاول بعضهم اقتحام حي وسط العاصمة اللبنانية.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الجاري، احتجاجات شعبية واسعة ومستمرة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة، وإلغاء نظام المحاصصة الطائفية في السياسة، ما أدى إلى استقالة رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.