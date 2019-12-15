شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع صيد «وحيد القرن» بناميبيا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة البيئة والسياحة في ناميبيا، أمس السبت، إن صيد وحيد القرن في البلاد انخفض إلى 41 حيوانا قٌتلت في الفترة الماضية من العام الجاري 2019 بالمقارنة بنحو 72 حيوانا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويوجد في ناميبيا ثاني أكبر قطيع من وحيد القرن الأبيض في العالم بعد جنوب أفريقيا وتقول المنظمة غير الحكومية سيف ذا رينو (انقذوا وحيد القرن) إن لدى ناميبيا ثلث ما تبقى من وحيد القرن الأسود في العالم.

وتذبذب صيد وحيد القرن في ناميبيا منذ بلوغه الذروة في عام 2015 الذي شهد صيد 95 حيوانا ثم انخفض العدد إلى 60 في عام 2016 وإلى 36 في عام 2017 ثم ارتفع إلى 72 في العام الماضي. وتمثل جميع الأرقام الفترة من أول العام إلى 15 ديسمبر من نفس العام.