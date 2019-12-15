شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة وفيات».. الضباب الدخاني يخنق سيدني والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أمس السبت، أن سحب الضباب الدخاني الخانق الذي يغطي مدينة سيدنى الاسترالية يظهر للعالم من منظور عميق الآثار الصحية للغاز السام الناجم عن حرائق الغابات.

وأوضحت الوكالة أن الأطباء في أستراليا يحذرون من موجة وفيات نتيجة الإصابة بأمراض الرئة والقلب، وذلك في ظل تصاعد الدخان الناجم عن حرائق الغابات في جميع أنحاء سيدني. وتشير البحوث إلى أن هناك زيادة كبيرة في تردد المواطنين على غرف الطوارئ.

كما تظهر البحوث أنه على المدى الطويل، فإن الأزمة قد تلحق الضرر بالأطفال الذين لم يولدوا بعد وقد تسبب زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.

وفي المقابل، نجد أن الضباب الدخاني الخانق في سيدني هو ناجم عن احتراق ما لا يقل عن 7ر2 مليون هكتار (7ر6 مليون فدان) من أراضي الغابات الكثيفة التى تطلق كميات كبيرة من الكربون لدى اختراقها خلال الشهر الماضي.