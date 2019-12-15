شكرا لقرائتكم خبر عن «موجة وفيات».. الضباب الدخاني يخنق سيدني والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الوكالة أن الأطباء في أستراليا يحذرون من موجة وفيات نتيجة الإصابة بأمراض الرئة والقلب، وذلك في ظل تصاعد الدخان الناجم عن حرائق الغابات في جميع أنحاء سيدني. وتشير البحوث إلى أن هناك زيادة كبيرة في تردد المواطنين على غرف الطوارئ.
كما تظهر البحوث أنه على المدى الطويل، فإن الأزمة قد تلحق الضرر بالأطفال الذين لم يولدوا بعد وقد تسبب زيادة في أمراض القلب والأوعية الدموية.
وفي المقابل، نجد أن الضباب الدخاني الخانق في سيدني هو ناجم عن احتراق ما لا يقل عن 7ر2 مليون هكتار (7ر6 مليون فدان) من أراضي الغابات الكثيفة التى تطلق كميات كبيرة من الكربون لدى اختراقها خلال الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر «موجة وفيات».. الضباب الدخاني يخنق سيدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.