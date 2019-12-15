شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تشهد أكبر احتجاج منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل

شارك الآلاف، أمس السبت، في أكبر احتجاج تشهده العاصمة التايلاندية بانكوك منذ انقلاب عام 2014 بعدما تحركت السلطات لحظر حزب يحشد المعارضة لحكومة قائد الجيش السابق برايوت تشان أوتشا.

ودعا تاناتورن جوانجرونجروانجكيت زعيم حزب المستقبل إلى الأمام المعارض أمس، إلى خروج الاحتجاجات التي أعادت إلى الأذهان ذكريات اضطرابات احتجاجات الشوارع التي اجتاحت بانكوك من حين لآخر على مدى العقدين الماضيين من التوتر السياسي.

لكن لم يكن هناك أي مؤشر على وجود كبير للشرطة أو محاولة لمنع أكبر احتجاجات منذ تولي برايوت السلطة في 2014 متعهدا بالقضاء على العنف في الشارع.

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وقال تاناتورن، وهو ملياردير يبلغ من العمر 41 عاما، للحشود التي توافدت على المنطقة القريبة من مركز إم.بي.كيه للتسوق في الحي التجاري بالعاصمة بانكوك "هذه مجرد بداية".

وأضاف: "اليوم استعراض للقوة كي ينضم لنا آخرون مستقبلا. نحن هنا اليوم على سبيل الاختبار".

ومن بين المشاركين في احتجاج، أمس، عدد من كبار السن، كانوا يرتدون قمصانا حمراء، ومؤيدون لرئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا. وهتف محتجون: "تحيا الديمقراطية، تسقط الديكتاتورية".