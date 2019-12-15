شكرا لقرائتكم خبر عن مدفعية الشرعية تقتل قياديا وعناصر حوثية بـ«الجوف» والان نبدء بالتفاصيل

قتلت مدفعية الجيش الوطني اليمني، ليلة الجمعة، قياديا ميدانيا في ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ملالي إيران إضافة لعدد من مرافقيه، جنوبي غرب محافظة الجوف.

واستهدفت مدفعية الشرعية آلية عسكرية تابعة لميليشيات الانقلاب غرب جبهة «السلان»، ما أسفر عن مصرع القيادي الميداني الحوثي المدعو عزان يحيى عزان الشريف مع أربعة من مرافقيه، وجرح اثنين آخرين هما علي أحمد الكبير، وطه قعشم.

وغرب محافظة الضالع، قتل وجرح 38 من عناصر الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قياديان في كمين جيش الشرعية جنوبي البلاد.

وقال قائد عسكري: إن قوة من الشرعية استدرجت مجموعة من ميليشيات الحوثي أثناء محاولتها التسلل باتجاه مواقع في منطقتي «الجب وبتار» الواقعتين في غرب المحافظة، وأضاف: إن قوات الجيش باغتت عناصر الانقلاب الحوثي في هجوم أسفر عن مصرع 17 من أفرادهم، بينهم اثنان من القيادات الميدانية، إلى جانب جرح 21 انقلابيا، فيما لاذ بقيتهم بالفرار تجاه منطقة حبيل السماعي.